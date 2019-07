© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal trasferimento di Neymar dal Barcellona al Paris Saint-Germain il mercato è praticamente fuori controllo. Prezzi gonfiati al punto che anche giocatori promettenti ma non ancora pienamente affermati possono essere oggetto di record di spesa per un club. È il caso oggi di Joachim Andersen da parte del Lione. 23 anni, due stagioni alla Sampdoria di cui solo una da titolare. Eppure è costato 30 milioni di euro, cifra più alta mai spesa da uno dei club più importanti di Francia. Battuto il record di Thiago Mendes, ufficiale dallo scorso 3 luglio. Prima di questa campagna acquisti il record era durato 10 anni: Lisandro Lopez, centravanti prelevato dal Porto per 24 milioni nel 2009. Record battuti grazie alle cessioni di Ndomélé e Ferland Mendy che hanno fruttato oltre 100 milioni.