La stampa francese è sempre più critica nei confronti di Joachim Andersen. L'ex difensore della Sampdoria non ha avuto un buon impatto nel Lione e ha dimostrato di essere in grande difficoltà anche nel match contro lo Zenit San Pietroburgo. Scrive L'Equipe: "Il difensore centrale ha sofferto enormemente nei duelli il gigante russo Dzyuba". Il voto è 2 (ricordiamo che in Francia usano un sistema di valutazione diverso).