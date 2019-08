Lione-Angers, le formazioni ufficiali: Andersen in campo dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seconda giornata di Ligue 1 che si apre con il match tra Lione e Angers. Calcio di inizio alle ore 20:45, Sylvinho manda in campo il 4-3-3 con Andersen in campo dal 1'. In attacco Depay e Dembele, che andranno a supporto di Traore. Ecco le formazioni ufficiali:

Lione (4-3-3): Lopes; Dubois, Andersen, Denayer, Kone; Tousart, Mendes, Aouar; Depay, Traoré, Dembele.

A disposizione: Tatarusanu, Tete, Marcelo, Lucas, Caqueret, Terrier, Cornet.

Allenatore: Sylvinho

Angers (4-3-3): Manceau, Thomas, Pavlovic, Ait Nouri; Santamaria, Mangani, Pajot; Lage, Capelle, Alioui.

A disposizione: Petkovic, Cisse, Traore, El Melali Bahoken, Kanga, Ninga.

Allenatore: Stéphane Moulin