Lione, Aulas: "Aspettiamo le offerte giuste per Fekir e Ndombele"

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha aperto a una cessione di Fekir e Ndombélé, chiarendo però che non sono ancora arrivate le offerte giuste: "Fekir vuole partire, stiamo aspettando offerte nei prossimi giorni, per ora non c'è nulla. Per Ndombele, invece, abbiamo molte offerte ma non sono soddisfacenti".