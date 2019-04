Lione, Aulas: "Blanc mi piace, è compatibile con me. Come Mourinho"

© foto di Imago/Image Sport

Bruno Genesio lascerà la panchina del Lione al termine della stagione e il presidente Jean-Michel Aulas è già alla ricerca del sostituto. Si parla anche di Laurent Blanc, ipotesi che il numero uno del club francese non ha scartato: "È uno degli allenatori che mi piacciono. Voglio assumere un tecnico che abbia ambizione, che parli francese o inglese. Blanc sarebbe compatibile col mio carattere e con gli obiettivi del Lione, ma lo stesso vale per Mourinho o altri. L'ho incontrato in Russia l'ultima volta, ho grande rispetto per lui. Il Lione è un club ben strutturato, che ha i mezzi economici per essere ambizioso".