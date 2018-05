Lione, Aulas: "Fekir al Liverpool? Nessun contatto con i Reds"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è parlato molto nelle ultime ore di un possibile accordo tra il Lione e il Liverpool per la cessione di Fekir. Tuttavia il presidente del club francese, Jean-Michel Aulas ha negato ogni trattativa: "Non abbiamo avuto contatti con il Liverpool oggi. Fekir è qui. Speriamo di poterlo trattenere e averlo per giocare la Champions League con noi il prossimo anno".