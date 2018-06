Lione, Aulas: "Fekir al Liverpool? Niente accordo prima del Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas, ha parlato al sito ufficiale del futuro di Nabil Fekir, da tempo nel mirino del Liverpool: "La trattativa è ferma e non c'è modo di procedere. In ogni caso l'accordo, se ci sarà, non arriverà durante la Coppa del Mondo e non mi aspetto cambiamenti prima del via in Russia. Non abbiamo fissato un prezzo perché non abbiamo ancora discusso di questo possibile trasferimento".