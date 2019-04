Lione, Aulas: "Genesio via ma con la Champions, tifosi preoccupati"

© foto di Marco Spadavecchia

In un'intervista rilasciata a L'Equipe, il presidente dell'Olympique Lione Jean-Michel Aulas ha parlato del futuro di Genesio: "La squadra è in una spirale negativa. Bruno mi ha chiesto di non essere allenatore la prossima stagione. Ho risposto: a una condizione, che la squadra sia qualificata per la Champions League. E mi ha spiegato che avremmo avuto più probabilità di avere allo stadio contro l'Angers venerdì un'accoglienza entusiasmante e non offensiva, se ne avesse già parlato. Da quel momento è stato deciso che avrebbe annunciato il suo ritiro dalla squadra alla fine della stagione, che sembrava essere la preoccupazione principale di molti tifosi e dei media".