Lione, Aulas: "Grande impresa contro il City, l'unione ha pagato"

© foto di Marco Spadavecchia

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas è ovviamente soddisfatto dopo la vittoria dei suoi contro il Manchester City in Champions League: “È stata una grande impresa per noi riuscire a battere questa squadra. Non eravamo dati per favoriti e non eravamo nemmeno in un buon momento. L’unione ha pagato. Il tecnico Genesio ha preparato bene la sua gara, la sua organizzazione tattica ha funzionato bene contro Guardiola. È stato tutto perfetto. Avevamo già ottenuto una vittoria in Youth League e anche stasera (ieri sera, ndr) il match è andato come Genesio lo aveva immaginato. È una vittoria che spero possa riportarci in carreggiata”.