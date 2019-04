© foto di Marco Spadavecchia

Ospite di Tuttosport, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha parlato anche della possibilità di ingaggiare un top coach come Mourinho per il dopo Genesio: "Mourinho mi piace molto, però deve essere contento anche lui. Al momento penso che non abbiamo più del 10 per cento di chance di arrivare allo Special One".