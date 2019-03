Lione, Cheikh: "A Barcellona per dare battaglia, non siamo condannati"

© foto di Federico De Luca

Pape Cheikh parla della sfida contro il Barcellona, dopo lo 0-0 dell'andata degli ottavi in casa del Lione. Il centrocampista classe '97, scrive Mundo Deportivo, ha detto: "Andremo al Camp Nou per fare la guerra, come sempre. La vittoria che abbiamo conquistato a inizio stagione a Manchester , contro il City, dimostra che non siamo già condannati. Anzi. Quella è stata la miglior gara della nostra annata.. Tutti ci danno per morti, non è così", le parole del calciatore ex Celta Vigo.