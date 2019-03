© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Memphis Depay poco contento della situazione attuale al Lione. L'olandese è rimasto in panchina nelle ultime due partite di Ligue 1: "Non ho giocato molto ultimamente ed è frustrante" ha ammesso al canale olandese NOS, aggiungendo: "Non segno da un po' ma statisticamente sono quello che crea più occasioni. Adesso sono con la nazionale olandese ed è la cosa migliore di questi tempi. La chiamata arriva al momento giusto".