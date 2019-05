© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Memphis Depay sembra intenzionato a lasciare il Lione questa estate. Dopo l'ultima partita di Ligue 1 infatti, il giocatore olandese ha ringraziato tutti facendo intendere ad un addio nel mercato estivo ed un possibile ritorno in Premier League. Si è parlato anche del possibile interesse del Liverpool per l'attaccante ma secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sports, i Reds non sarebbe interessati all'ex giocatore del Manchester United e non presenteranno alcuna offerta per acquistarlo.