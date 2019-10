Lione, Depay: "Sono capitano ma non sono cambiato. Conta la vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo due mesi l'Olympique Lione è tornato alla vittoria in campionato battendo 2-0 il Metz e Memphis Depay, autore del primo gol dopo la gara ha detto: "Non sono cambiato. I giocatori, lo staff mi conoscono. Sono sempre lo stesso. Non è la fascia da capitano al braccio che rende qualcuno un leader o un giocatore importante, devi essere sempre un leader. Naturalmente, per ereditare la fascia da braccio, bisogna assumersi le proprie responsabilità e svolgere un ruolo importante nella squadra. A volte preferisco lasciare parlare i miei piedi. A volte dico qualcosa. Ma non dovremmo concentrarci su questo, ma sui risultati e e finalmente abbiamo vinto. Sono molto contento, è passato molto tempo dall'ultima vittoria. Dobbiamo rimanere uniti".