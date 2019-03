Lione, Fekir: "Cercheremo l'impresa. Dobbiamo essere disinibiti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nabil Fekir, esterno del Lione, ha parlato in vista della sfida contro il Barcellona: "È una delle partite più importanti della mia carriera. Sarà importante anche per il club e i tifosi, spero sia una grande serata per noi. Ci sono state delle sorprese negli altri ottavi, noi cercheremo l'impresa. Sarà difficile, non dobbiamo sbagliare nulla, contano i dettagli. Il Barcellona è favorito ma noi proveremo a vincere, abbiamo giocatori che hanno una certa maturità nonostante la squadra sia giovane. Dobbiamo mettere aggressività: è un sogno giocare al Camp Nou, ma ci sono obiettivi più importanti. Vogliamo la qualificazione, dovremo essere disinibiti, non abbiamo nulla da perdere e non dobbiamo avere paura".