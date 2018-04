Lione, Fekir: "Contento di essere tornato. Fiduciosi per il finale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver saltato diverse gare per infortunio, l'attaccante del Lione Nabil Fekir è tornato in campo nella sfida contro l'Amiens, vinta 3-0 dall'Olympique. Dopo la gara Fekir ha detto: "Sono felice di essere tornato. Abbiamo fatto una buona partita, io ho provato a divertirmi. Sono in buone condizioni e sono contento di questo ritorno. Siamo fiduciosi per la fine della stagione".