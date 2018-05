Lione, Fekir: "Liverpool? Ho sentito le voci, a fine anno decideremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Lione Nabil Fekir ha parlato delle voci che lo vorrebbero nel mirino del Liverpool: "Ho sentito i rumors, ma per ora sono un calciatore del Lione. Penso a prepararmi al meglio per le ultime due gare, niente di più. Alla fine della stagione vedremo, ma come sapete il Lione è il club del mio cuore e voglio arrivare in Champions".