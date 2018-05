La Cremonese cerca un direttore sportivo per la prossima stagione. Sean Sogliano una delle prime opzioni, ha già lavorato con Mandorlini ed è una pista accreditata. Spunta però un outsider. Si tratta di Leandro Rinaudo, che lascerà il Venezia il 30 giugno. Ci sono stati contatti indiretti....

ESCLUSIVA TMW - Cremonese, cercasi ds: non solo Sogliano, spunta Rinaudo

Real Madrid, Zidane: "Non ho segreti, la vittoria del talento e del lavoro"

Real Madrid, Bale: "Dispiace per la panchina, normale voler giocare sempre"

Arsenal, pronta un'offerta da 50 milioni per Forsberg

Manchester United, idea Hart per il ruolo di vice De Gea

Borussia Dortmund, contatti con il Chelsea per il riscatto di Batshuayi

Aston Villa, senza Premier Terry è in dubbio. Bruce: "Dipende da lui"

R. Madrid, Valdano: "Bale? Zidane non può promettere il posto a nessuno"

Manchester United, se Romero va via potrebbe arrivare Joe Hart

Lione, Fekir: "Non sono vicino Liverpool, trattative con diverse club"

Rennes, tentativo per Ben Arfa: può arrivare a parametro zero

Nei giorni scorsi si è parlato molto del possibile approdo di Fekir al Liverpool ma l'attaccante del Lione sulla sua situazione attuale ha detto: "Non sono vicino al Liverpool. È vero che ci sono trattative con diversi club e, come ho detto, mi prenderò il tempo di pensare", le sue parole riprese da Telefoot.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy