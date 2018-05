Lione, Fekir sul Liverpool: "Parlerò col presidente. Vedremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nabil Fekir, fantasista del Lione finito recentemente nel mirino del Liverpool, ha parlato a RMC Sport in Francia di un suo possibile approdo in Premier League: "Perché no? Più avanti parlerò col presidente e con il mio entourage per prendere una decisione. Nella vita non si può mai dire, non c'è niente di proibito in questo senso. Ho passato una bellissima stagione qui, è stato emozionante e abbiamo finito con stile. Ho dato tutto per il Lione, per il futuro, si vedrà".