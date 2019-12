© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato in casa del Reims, il tecnico del Lione Rudi Garcia ai microfoni della stampa francese ha detto: "Penso che abbiamo regalato un punto al Reims e allo stesso tempo ne abbiamo persi due. È siamo ancora più tristi poiché sappiamo quanto sia difficile giocare qui, ma abbiamo fatto di tutto per vincere. Abbiamo iniziato la partita molto bene, abbiamo segnato l'1-0. Quello che mi dispiace è che abbiamo smesso di giocare quando siamo passati in vantaggio. Abbiamo abusato delle palle lunghe e su un episodio sfavorevole il Reims ha trovato il pari. Nella ripresa abbiamo ripreso in mano il gioco e abbiamo creato le occasioni per vincere. Ora però i ragazzi hanno bisogno di riposo dopo un inizio di stagione difficile".