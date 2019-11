© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Terza vittoria nelle ultime quattro gare di campionato per il Lione che ha battuto 2-1 il Nizza. Dopo la gara Rudi Garcia sulla prestazione dell'OL ha detto: "Abbiamo mostrato due facce. Avevamo la partita in mano, eravamo avanti 2-0. Potevamo pensare che sarebbe andato tutto liscio invece non è stato così perché ci sono stati degli episodi che ci hanno messo in difficoltà. Mi è piaciuto il nostro atteggiamento perché abbiamo dovuto combattere. Ciò di cui mi pento, è che in dieci, avremmo potuto segnare un terzo goal. Avremmo dovuto fare molto meglio ma è importante aver vinto".