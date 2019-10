Lione, Garcia: "Lopes ha fatto un errore pesantissimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha parlato al termine del match perso contro il Benfica, valido per la terza giornata del Gruppo G di Champions League: "Anthony Lopes ha fatto un errore pesantissimo questa sera, probabilmente il tutto è avvenuto davanti alla sua famiglia e ciò non fa altro che aggravare la sua situazione personale. Uno degli aspetti positivi è il ritorno di Traoré, un giocatore che apprezzo per le sue doti tecniche. Continueremo a lavorare, prima o poi arriveranno anche i buoni risultati: fidatevi delle mie parole".