A tre giorni di distanza dal rocambolesco passaggio del turno in Champions League, Rudi Garcia ha commentato in conferenza stampa il caos al fischio finale della sfida contro il Lipsia, caratterizzato dal violento alterco tra una parte della tifoseria e qualche giocatore del Lione: "Si è scritto e parlato troppo di quello che è successo. Stiamo perdendo tempo ed energie nella gestione di questo caso. Domenica abbiamo una partita importante, da vincere e non abbiamo tempo da perdere. Non dobbiamo dare importanza a queste cose extra-sportive".