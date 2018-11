Lione, Genesio: "All'intervallo ho cambiato tutto a livello tattico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo per 4-2 contro il Guingamp ottenuto in rimonta, il tecnico del Lione Bruno Genesio ha commentato così la vittoria: "All'intervallo abbiamo già riformulato alcune cose a livello tattico. Ho chiesto ai giocatori di impegnarsi molto di più perché, per vincere una partita, devi vincere i duelli e questo è quello che non abbiamo fatto abbastanza nel primo tempo, non dovevamo giocare il loro gioco e non giocare con il freno a mano tirato".