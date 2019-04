Lione, Genesio annuncia: "Clima negativo, a fine stagione vado via"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A fine stagione l'Olympique Lione cambierà allenatore. Malgrado sembrasse vicino ad un prolungamento contrattuale, Bruno Genesio lascerà il timone dell'OL e a confermarlo è lui stesso i conferenza stampa: "Da un po' di tempo devo affrontare un clima negativo, per non dire di più, e questo può frenare non poco la squadra. Ho preso una decisione, insieme al presidente Aulas, questo sabato mattina, dopo una discussione molto lunga: non sarò più il tecnico del Lione la prossima stagione. Lo faccio per l'interesse della squadra e del club".