© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Génésio, allenatore del Lione, è intervenuto al termine del match vinto contro il Paris Saint-Germain. Ecco le sue parole riportate dal quotidiano francese L'Equipe: "Abbiamo gestito molto bene la gara, non era semplice tornare in gioco dopo il gol subito. Abbiamo messo in campo quello che avevamo preparato, ovvero contropiedi veloci appena recuperato il pallone. Questa è una vittoria importante, soprattutto per i tre punti conquistati dal Lille, dovevamo prendere tre punti per rimanere in scia. Barcellona? Vedremo, ci sono ancora molte partite, prepareremo partita dopo partita".