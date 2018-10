Lione, Genesio: "Buona reazione, Depay ha cambiato la partita"

Dopo il 2-2 conquistato in rimonta dal doppio svantaggio, il tecnico dell'Olympique Lione Bruno Genesio ha commentato il pareggio casalingo con lo Shakhtar Donetsk. "Abbiamo completamente buttato via il primo tempo, ma siamo riusciti a reagire e questo è importante. Comunque penso che il pareggio sia un ottimo risultato, soprattutto per come gli avversari hanno gestito il match nella prima frazione. Poi Memphis Depay - ha concluso l'allenatore - ci ha dato tanto quando è entrato in campo grazie alle sue qualità tecniche. Dovremo ripartire dal secondo tempo di questa sera".