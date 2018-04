Lione, Genesio: "Dobbiamo essere più efficaci in zona gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Genesio, allenatore del Lione, è intervenuto al termine della sfida vinta contro il Tolosa (2-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni del quotidiano transalpino L'Equipe: "Dopo l'intervallo non siamo stati efficaci in zona gol. Abbiamo giocato un buon primo tempo, aumentando il pressing e sviluppando ottime fasi di gioco con un tocco di palla, tanti movimenti e tanta qualità. Siamo comunque soddisfatti perché non è stato facile vincere".