Lione, Genesio: "Grazie a tutti, il presidente Aulas è stato molto importante"

Quella contro il Caen, per il Lione è stata l'ultima gara della stagione in casa e per Bruno Genesio, che ha già annunciato il suo addio a fine stagione, è stato un momento speciale: "In una stagione conta raggiungere gli obiettivi. L'obiettivo principale era vincere la partita. Per il resto, ho vissuto qui grandi momenti che non dimenticherò mai. Avrò molti bei ricordi da tenere. Vorrei anche rendere omaggio a tutte le persone che hanno lavorato con me. Il mio staff, i giocatori ma anche il presidente che è stato molto importante per me in questi tre anni e mezzo. Ma anche tutte le persone che conosciamo meno, che vediamo meno. A tutte le persone che ho avuto la possibilità di incontrare, voglio dire loro un grande grazie perché mi hanno aiutato molto".