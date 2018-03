Lione, Genesio: "L'1-0 di Mosca non basta, siamo ancora a metà tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Lione Bruno Genesio ha presentato così in conferenza stampa il ritorno degli ottavi di finale di Europa League col CSKA Mosca: "Domani sarà più facile giocare rispetto al gelo di Mosca, per entrambe le squadre. Dobbiamo rimanere concentrati sul nostro gioco e ripetere la buona prestazione dell'andata. Nonostante l'1-0, siamo solo a metà tempo. Quella col CSKA Mosca al momento è la gara più importante, non dobbiamo pensare ad altro. Fekir? L'intervento è andato molto bene e il giocatore dovrebbe restare out per tre o quattro settimane". Lo riportano i canali ufficiali del club francese.