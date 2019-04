Lione, Genesio: "Mourinho al mio posto? Certe voci mi fanno ridere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile interesse del Lione per Josè Mourinho. L'attuale tecnico del club francese Bruno Genesio, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato così i rumors di mercato: "Mourinho-Lione? Alcune voci mi fanno ridere, come quando sento che Mourinho è a Saint-Exupery. Sicuramente atterrerebbe altrove, in un angolo più tranquillo”.