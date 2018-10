Lione, Genesio rimprovera Depay davanti ai compagni: "Ci vuole umiltà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre giorni dopo la vittoria in trasferta contro l'Angers, dove Memphis Depay si era detto insoddisfatto per essere partito dalla panchina ("Sono stanco di questa situazione. I grandi giocatori giocano sempre, ma è la quarta volta che non sono titolare. Uno come me merita di meglio", le sue parole dopo aver firmato il go decisivo), Bruno Genesio ha rimproverato pubblicamente l'attaccante olandese e lo ha fatto ieri nello spogliatoio, davanti a tutti. Queste le frasi ironiche che sarebbero state dette dal tecnico, secondo RMC Sport: "Voglio scusarmi con te, Memphis. Mi scuso per tutti i tuoi ritardi, incluso quello del ritiro. Mi scuso per le attrezzature che usi, che non sono quelle del club. Mi scuso per come ti sei riscaldato ad Angers e per la tua mancanza di coinvolgimento. Caro Memphis, ci vuole umiltà per fare una buona carriera".