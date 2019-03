© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Genesio allenatore del Lione, ha commentato il 2-2 arrivato contro lo Strarburgo nonostante i due gol di vantaggio: "Per un'ora abbiamo fatto tutto bene, siamo andati sul 2-0, abbiamo controllato il match e purtroppo siamo rientrati nel secondo tempo non controllando i nostri nervi e complicando il nostro gioco con un eccesso di fiducia o una grande mancanza di maturità. È davvero un peccato rovinare questa gara con errori che sono in gran parte evitabili perché siamo troppo fiduciosi. Ciò che è imbarazzante è la ripetizione di questi errori. Barcellona? Sarà un'altra competizione, un'altra partita, non possiamo fare un confronto. Volevamo creare fiducia e ci siamo dati i mezzi per prendere i tre punti, ma abbiamo rovinato tutto nello spazio di 10-12 minuti".