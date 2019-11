© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da RMC Sport in Francia, Jonathan Ikoné è stato vittima ieri mattina di un piccolo incidente automobilistico - presumibilmente un aquaplaning - e per questo motivo non è in campo nella sfida in corso tra il suo Lione e il Valencia, valida per il quarto turno di Champions League. Il giocatore ha accusato un po' di dolori a schiena e gambe in mattinata e il club ha preferito non rischiarlo per la trasferta in terra spagnola.