© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è Houssem Aouar (20) nei piani del Chelsea per la prossima stagione. I francesi di RMC Sport fanno sapere che i blues di Maurizio Sarri seguono il centrocampista franco-algerino del Lione, in evidenza con la sua formazione in questa prima parte di stagione. Cinque gol in tredici partite di questa Ligue 1, oltre quattro presenze in Champions League, sono bastate per convincere i londinesi. Su Aouar, inoltre, c'è l'interesse del Liverpool.