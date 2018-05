Lione, il padre di Fekir chiude al Liverpool: "Non c'è nulla di vero"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro al Liverpool per Nabil Fekir? Non proprio, secondo quanto dichiarato da Mohamed, padre del fantasista del Lione, a olympique-et-lyonnais.com: "Non è vero. Ho sentito che ci sono trattative o altre cose, ma sono rimasto sorpreso. Posso negare questa affermazione, non è vera. Altrimenti Nabil me lo avrebbe detto".