Dopo la sconfitta subita in casa contro il Nantes, il direttore sportivo dell'OL Juninho ha detto: "Siamo tutti molto delusi. Continuiamo la nostra serie negativa di partite abbastanza deludenti. Stiamo giocando male. È molto scarso ciò che facciamo con la palla. Non c'è energia, non fa invidia. Non vediamo contrasti, non vediamo giocatori che lavorano insieme. Non possiamo controllare una partita. Spetta a tutti noi metterci in discussione. È il presidente (Jean-Michel Aulas) che prende le decisioni più importanti. Il club sta davanti a qualsiasi giocatore attuale o passato. Sylvinho rischia l'esonero? Facciamo tutti parte dello staff. L'allenatore è il primo a rischiare. Questa è la legge del calcio. È in panchina, ha l'ultima parola. Ne parlerò con il presidente".