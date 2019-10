Lione, Juninho: "Vogliamo squadra offensiva. Garcia scelta giusta"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giornata di presentazione ufficiale a Lione di Rudi Garcia quale nuovo allenatore dell'OL. Durante la conferenza stampa ha preso la parola il ds Juninho: "Sylvinho era un tecnico un po' diverso dagli ultimi che hanno guidato la squadra. Purtroppo però non ha funzionato. La nostra è una squadra offensiva e nelle ultime settimane questa peculiarità è andata svanendo, così abbiamo deciso di puntare su Rudi Garcia sperando di trovare celermente la soluzione giusta per risalire in classifica"