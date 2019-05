Lione, l'ammissione di Aulas: "Quest'estate Fekir potrebbe partire"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha parlato del futuro di Nabil Fekir, lasciando intendere come il classe '93 possa lasciare l'OL in estate: "Capiamo il fatto che possa decidere di andarsene, lo ringrazieremo per quanto ha fatto qui. Non faremo più di due cessioni ad ogni modo, oltre a quella di Nabil che già lo scorso anno aveva ricevuto grandi offerte. Poi lavoreremo sulle entrate, ma in questo momento stiamo cercando di resistere alle offensive per i giocatori già in rosa".