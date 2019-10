© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex doriano Joachim Andersen è al centro delle critiche a Lione. Ventitre anni, il danese è stato additato per le recenti prestazioni con l'OL. Il giocatore, pagato 30 milioni di euro in estate, ha detto in conferenza stampa. "C'è tanta aspettativa nei miei confronti, lo so, ed è vero che il debutto non è stato al top. Però le critiche sono state troppo dure con me: il calcio qui è diverso rispetto all'Italia, è servito tempo e sono arrivato da infortunato".