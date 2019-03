© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo il Mundo Deportivo, il Lione dovrebbe giocare stasera con il 4-2-3-1 per sfidare il Barcellona. Assente solo il giovane attaccante Gouiri, tutti a disposizione in rosa per Genesio. Moussa Dembele davanti, Fekir da 10, Depay e Aouyar sugli esterni.