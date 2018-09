Lione, Lopes: "Ieri grande prestazione anche per il tecnico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Lione Anthony Lopes ha commentato così la vittoria contro il Manchester City: “Arrivavamo da un momento un po’ negativo, volevamo cercare di ritrovarci. Sappiamo di avere talento, serviva solo metterlo al servizio del collettivo. Stasera ce l’abbiamo fatta. D’ora in poi le cose andranno meglio. Genesio? È stato criticato forse ingiustamente, siamo riusciti a dare tutto quello che avevamo stasera e abbiamo dimostrato che il Lione c’è sempre. L’abbiamo fatto anche per il tecnico che era un po’ in difficoltà”.