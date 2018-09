Lione-Nizza 0-1, il dopo Diaz finisce con un ko. Vince Balotelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ko per il Lione contro il Nizza di Mario Balotelli. I nizzardi vincono grazie alla rete di Alain Saint-Maximin al 50' di gara. In campo per tutti i 90', Super Mario è stato ammonito nel corso della prima frazione. Partito Mariano Diaz, in attesa di poter scheirare Moussa Dembelé, preso stasera dal Celtic Glasgow, ha giocato l'olandese Memphis Depay da prima punta dal 1' della sfida. Secondo ko in due gare per l'OL, è solo la prima vittoria per il Nizza ora a 4 punti in classifica.