Secondo quanto riferito da L'Equipe, in corsa per la panchina del Lione non c'è solo l'ex ct della Francia Laurent Blanc. Oltre all'ex juventino infatti, resistono le candidature di Rudi Garcia, dopo l'esperienza al Marsiglia, e Jorge Sampaoli, ex ct dell'Argentina ora allenatore del Santos in Brasile.