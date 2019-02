© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jorge Jesus è un nome che sarà molto tenuto in considerazione per il futuro del Lione. Secondo A bola il club francese sta programmando la prossima stagione e sta valutando la possibilità di un addio del tecnico Bruno Genesio, che ha il contratto in scadenza e potrebbe andare il prossimo anno in Inghilterra. Tra le ipotesi per una sua sostituzione c'è anche Patrick Vieira, ora al Nizza. Sempre secondo A bola l'influenza di Pini Zahavi, diventato manager per l'estero di Jorge Jesus, non va sottovalutata: potrebbero esserci novità a breve per Jesus, tra cui appunto il Lione, dopo che rescisso recentemente con l'Al-Hilal.