© foto di Filippo Gabutti

Bruno Genesio ha già annunciato da tempo che non sarà l'allenatore del Lione per la prossima stagione e il club francese sta da tempo pensando al suo sostituto. Come riporta L'Equipe, un altro nome è spuntato nelle ultime ore: Mikel Arteta, assistente di Guardiola al Manchester City. Lo spagnolo sarebbe tentato da un'esperienza in solitario ma avrebbe un concorrente: si tratta di Tiago, ex giocatore di Juventus e Atletico Madrid.