Lione, per Ndombele servono 70 milioni di euro. Juve avvisata

Il Lione fissa il prezzo di Tanguy Ndombele: secondo quanto riferito da L'Equipe, dopo aver rifiutato in estate circa 50 milioni di euro per il proprio talento, il club francese avrebbe fissato in 70 milioni la cifra necessaria per portarsi a casa il 22enne centrocampista. Sulle sue tracce, oltre al PSG, anche Tottenham e Manchester City. In Italia lo segue la Juventus.