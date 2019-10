Lione sbanca Lipsia, L'Equipe: "L'Europa mette le ali"

"L'Europa mette le ali" titola L'Equipe oggi in edicola, celebrando il successo del Lione sul campo del Lipsia per 2-0 parafrasando una celebre pubblicità di un'azienda legata alla squadra tedesca. Dopo sette partite senza vittorie e la posizione del tecnico Silvinho a rischio, l'OL si rilancia in Champions League.