Lione sbanca Rennes, sogno Champions. L'Equipe: "Firmato Genesio"

"Firmato Genesio" titola L'Equipe oggi in edicola. "Vincitori a Rennes, i lionesi hanno iniziato nel modo migliore lo sprint finale per la qualificazione diretta in Champions League". La Francia, ricordiamo, assegna due posti diretti al massimo torneo continentale, con la terza che si dovrà guadagnare l'accesso fra le migliori 32 attraverso i playoff. L'OL ora è a un solo punto dal Lille secondo in classifica e impegnato oggi pomeriggio a Nantes.