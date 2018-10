Lione-Shakhtar 2-2, L'Equipe: "L'OL rompe il silenzio"

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW prima di Napoli-Liverpool, il doppio ex Andrea Dossena ha parlato anche della corsa Scudetto, con la Juventus già protagonista assoluta dopo appena sette giornate: "È molto complicato per il Napoli stare dietro ai bianconeri. La Juventus...

La Gazzetta del Mezzogiorno: "Foggia, luce in fondo al tunnel"

Il Mattino: "Benevento, lo stop non ferma l'esodo"

Ascoli, Pulcinelli: "Squadra in crescita. Adesso tutti a Foggia"

Serie B, la classifica dopo il 6° turno: il Pescara manca il sorpasso in vetta

Spezia, Galabinov: "Farò di tutto per esserci a Livorno"

Venezia in ritiro a Roma in vista della sfida contro il Perugia

Foggia, Ranieri: "Per noi adesso inizia un altro campionato"

Porchia: "Pirrello un esempio per i giovani calciatori"

"L'OL rompe il silenzio" titola L'Equipe oggi in edicola, in riferimento al pari di ieri sera del Lione contro lo Shakhtar. Sotto di due reti la squadra di Bruno Genesio rimonta e trova un 2-2 che vale il primato nel girone, davanti al Manchester City.

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

